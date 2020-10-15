، ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة ،

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ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في بلدان عدة بمقطع فيديو، يُظهر عملية قتل وحشية لأحد الأشخاص أثناء جلوسه في مطعم في دولة الإكوادور، وادعى مروجو المقطع المرئي كذبًا أن الشخص الذي يظهر في المقطع هو عقيد سعودي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي التُقط من كاميرا مراقبة، ويظهر فيه الجناة أثناء اقتحام أحد أماكن الجلوس الخارجية لمطعم في دولة الإكوادور، وإطلاقهم النار من مسافة قريبة بوحشية مرارًا وتكرارًا على أحد الجالسين، قبل أن يغادروا المكان الذي ساده الهرج والمرج.
وادعى صاحب المقطع أن الرجل الذي لقي مصرعه على الفور هو عقيد سعودي.
واستقصت منصة "بووم" لمحاربة الشائعات حقيقة المقطع الذي لاقى رواجًا كبيرًا، خاصة في الهند، وتبيّن أن الشخص الذي أُطلق عليه النار هو شرطي إكوادوري سابق، وقد تم اغتياله في أحد مطاعم البلاد في يناير الماضي، وكان الرجل يملك سجلاً إجراميًّا سابقًا؛ وهو ما قد يفسر ملابسات وأسباب مقتله بهذه الوحشية.
وأفادت المنصة الاستقصائية بأن مقطع الحادثة الوحشية الخليج 365 أن استُخدم مرارًا وتكرارًا في مزاعم مضللة أخرى بعيدة عن الحقيقة على شبكة الإنترنت.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 01:32 AM
بعد انتشار المقطع الوحشي على شبكة الإنترنت
ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في بلدان عدة بمقطع فيديو، يُظهر عملية قتل وحشية لأحد الأشخاص أثناء جلوسه في مطعم في دولة الإكوادور، وادعى مروجو المقطع المرئي كذبًا أن الشخص الذي يظهر في المقطع هو عقيد سعودي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي التُقط من كاميرا مراقبة، ويظهر فيه الجناة أثناء اقتحام أحد أماكن الجلوس الخارجية لمطعم في دولة الإكوادور، وإطلاقهم النار من مسافة قريبة بوحشية مرارًا وتكرارًا على أحد الجالسين، قبل أن يغادروا المكان الذي ساده الهرج والمرج.
وادعى صاحب المقطع أن الرجل الذي لقي مصرعه على الفور هو عقيد سعودي.
واستقصت منصة "بووم" لمحاربة الشائعات حقيقة المقطع الذي لاقى رواجًا كبيرًا، خاصة في الهند، وتبيّن أن الشخص الذي أُطلق عليه النار هو شرطي إكوادوري سابق، وقد تم اغتياله في أحد مطاعم البلاد في يناير الماضي، وكان الرجل يملك سجلاً إجراميًّا سابقًا؛ وهو ما قد يفسر ملابسات وأسباب مقتله بهذه الوحشية.
وأفادت المنصة الاستقصائية بأن مقطع الحادثة الوحشية الخليج 365 أن استُخدم مرارًا وتكرارًا في مزاعم مضللة أخرى بعيدة عن الحقيقة على شبكة الإنترنت.
، ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة ،
المصدر : الخليج 365
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