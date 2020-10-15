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تمكنت شرطة محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" في وقت قياسي من القبض على جناة أحرقوا مركبة مواطن بعد سكب مادة مشتعلة عليها وإضرام النيران فيها.
ووثق مقطع فيديو الحادثة يوم أمس حيث ظهرت المركبة متوقفة أمام عددٍ من المحال التجارية فيما قام شخصٌ بسكب مادة بترولية عليها ومن ثم اضرام النار فيها قبل أن يلوذ بالفرار.
وتلقت شرطة المحافظة بلاغًا بالواقعة وبتكثيف البحث بمتابعة مباشرة من مدير شرطة العارضة العقيد أحمد الدريبي وتتبع الجناة تم التعرف عليهم وعددهم أكثر من شخص والإيقاع بهم حيث جرى التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 01:29 AM
جرى التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهات الاختصاص
تمكنت شرطة محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" في وقت قياسي من القبض على جناة أحرقوا مركبة مواطن بعد سكب مادة مشتعلة عليها وإضرام النيران فيها.
ووثق مقطع فيديو الحادثة يوم أمس حيث ظهرت المركبة متوقفة أمام عددٍ من المحال التجارية فيما قام شخصٌ بسكب مادة بترولية عليها ومن ثم اضرام النار فيها قبل أن يلوذ بالفرار.
وتلقت شرطة المحافظة بلاغًا بالواقعة وبتكثيف البحث بمتابعة مباشرة من مدير شرطة العارضة العقيد أحمد الدريبي وتتبع الجناة تم التعرف عليهم وعددهم أكثر من شخص والإيقاع بهم حيث جرى التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.
، في وقت قياسي.. قوات الأمن تطيح بجناة أحرقوا مركبة بالعارضة ،
المصدر : الخليج 365
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