شكرا لمتابعة خبر عن معلمة تطرد طالبة من المنصة المدرسية أمام زميلاتها بسبب الرسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تعرضت طالبة بالصف الأول الابتدائي بالدمام، للطرد على مسامع زميلاتها من المنصة المدرسية، بسبب الرسوم. تعرضت طالبة بالصف الأول الابتدائي بالدمام، للطرد على مسامع زميلاتها من المنصة المدرسية، بسبب الرسوم. وتقدمت والدة الطالبة بشكوى ضد المعلمة التي طردت ابنتها بدون سابق إنذار، أو تواصل معها أو زوجها. وقالت الأم، إن المعلمة بررت تصرفها بأن ابنتها لم تكمل اشتراكها ثم أغلقت الحصة، ودخلت ابنتها في نوبة بكاء، بعد إحراجها أمام زميلاتها.

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