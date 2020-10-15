شكرا لمتابعة خبر عن 8 من أبناء المؤسس شاركوا في مسيرة التوحيد والملك عبدالله ليس بينهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة مؤخرًا من قبل مواطنين حول مشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- طيب الله ثراه- في مسيرة التوحيد.

وفي السياق ذاته، أكد حساب " تاريخ آل سعود " أن الملك عبدالله- رحمه الله- لم يشارك في مسيرة توحيد المملكة.

وأوضح أن من شارك في مسيرة توحيد البلاد من أبناء المؤسس هم ثمانية أبناء وهم: الأمير تركي الأول، الملك سعود، الملك فيصل، الأمير محمد، الملك خالد، الأمير ناصر، الأمير سعد، الأمير منصور- رحمهم الله جميعاً-