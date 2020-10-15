شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة 5 تصاريح رسمية عبر تطبيق "اعتمرنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت “وزارة الحج والعمرة”؛ عن إطلاق خمسة أنواع من التصاريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطن والمقيم الحصول عليها.
وأشارت إلى إنه تمت إضافة أربعة تصاريح جديدة إلى جانب تصريح أداء العمرة، وهي: “الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة للرجال”.
وأكدت الوزارة أن التصاريح الجديدة في تطبيق “اعتمرنا”، تشمل “الصلاة في الروضة الشريفة للنساء، والسلام على رسول- صلى الله عليه وسلم-“.
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