كريم السعودية: أبوابنا مفتوحة دائمًا للسعوديين والسعوديات للانضمام إلى منصتنا

أعلنت كريم، استمرار استقبالها لطلبات السعوديين والسعوديات للانضمام إلى منصتها، دعمًا لبرنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وشركة عمل المستقبل.

وتأتي هذه المبادرة بهدف رفع نسبة التوطين في الأنشطة الاقتصادية الحيوية وإيجاد فرص عمل مستدامة وفق أنماط العمل الجديدة، والتوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل.

وجاءت تلك الخطوة لتبرز جهود «كريم» الحثيثة نحو توفير فرص عمل مجزية للمواطنين السعوديين والسعوديات وتأمين فرص دخل آمنة ومرنة من أجل دعم الاقتصاد المحلي في السعودية وتماشيًّا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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وكانت كريم منذ انطلاقها في السوق السعودي قد عملت على تعزيز مفهوم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية وتعاونت مع مئات آلاف الكباتن المؤهلين الذين سارعوا للانضمام لعائلتها لما توفره من دخل مجد وساعات عمل مرنة.

ويخضع الكباتن المنضمون الى منصة كريم الى قسط من التدريب بعد قبول طلباتهم واجتيازهم لسلسلة من الاختبارات والتقييمات والتحقق من السيرة الذاتية واهتمامهم لشروط الانضمام التي تتضمن: توفر سيارة آمنة من طراز حديث، واستمارة وتأمين وبطاقة أحوال ورخصة ساريين المفعول وأن لا يقل العمر عن 21 سنة.

ولتسهيل عملية الانضمام خصصت كريم رابط للتسجيل الإلكتروني والذي يتضمن شروط وطريقة التقديم.