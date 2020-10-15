«الصحة» تحذر من تداول المعلومات المغلوطة والمجهولة المصدر حول فيروس كورونا

جددت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، التذكير بضرورة تجنب الشائعات وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والمجهولة المصدر حول فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وشاركت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع التغريدات المحدودة تويتر، رابط موقع فيروس كورونا المستجد التابع لها معلقة عليه بتغريدة جاء فيها المعلومة الصحية لا بد أخذها من #مصدرها_الصح، لا تتهاون وتعرّف أكثر عن معلومات فيروس كورونا عبر موقع الوقاية من كورونا (من هنا).

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقالت وزارة الصحة، عبر الموقع الإلكتروني للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إنه لا داعي للخوف من الذهاب لأي موعد طارئ بشرط تطبيق الاحترازات الوقائية اللازمة عند الخروج من المنزل مثل:

- ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية التي تغطي الأنف والفم جيدًا.

- الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل بينك وبين الآخرين.

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- تجنب ملامسة الأسطح قدر الإمكان وإن حدث ذلك فيجب غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو باستخدام الكحول (تركيز 60%) لمدة 20 ثانية.

- الحرص على حجز موعد قبل الذهاب والوصول في الموعد المحدد.

- عدم الجلوس في ساحات الانتظار المزدحمة.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين في المملكة للتوجه لعيادات (تطمن) دون الحاجة إلى حجز موعد في حالة وجود أعراض مثل (ارتفاع درجة الحرارة) فيمكن ليتم تقييم حالتك وتقديم الرعاية الطبية، وفي حالة عدم وجود أعراض فيمكن حجز موعد في مراكز تأكد من خلال تطبيق صحتي.

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