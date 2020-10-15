أبدى قلقًا بشأن السفينة صافر.. وزير الخارجية: ملتزمون بصد السلوك العدواني الإيراني

تعزيز العلاقات الدفاعية مع واشنطن..
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن إيران تمثل خطرًا كبيرًا على العالم والمنطقة، ملتزمون بصد السلوك العدواني الإيراني، وسننظر في تعزيز علاقاتنا التجارية والدفاعية مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش، جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي، في واشنطن برئاسة كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو.
وأبدى الوزير، خلال مؤتمر صحفي، مع بومبيو، قلقًا بشأن السفينة صافر التي يمنع الحوثيون الوصول إليها؛ مما يهدد بكارثة بيئة غير بعيدة عن سواحل المملكة في البحر الأحمر، داعيا لحل سياسي سلمي في اليمن.
وأشار وزير الخارجية إلى إن المملكة كقائدة لمجموعة العشرين ستدعو دائمًا إلى اتحاد العالم في مواجهة فيروس كورونا، ونشكر الدعم الأمريكي في هذا المجال، مؤكدًا أنه ستكون هناك فرص اقتصادية للسعوديين والأمريكيين.
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