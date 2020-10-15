مؤشرات تحدد تعليق الحضور للكليات وإغلاق المنشأة الجامعية

علمت «دوت الخليج» أن الجامعات السعودية سبق أن أعدت بناء على توجيهات وزارة التعليم خطـط طـوارئ لمواجهـة انتشار فيروس «كوفيد- 19» داخـل منشـآت ومرافـق الجامعـات، وحددت إجراءات التدخلات الاحترازية، التي تضمنت وضع مؤشرات لتعليق أو إغلاق المباني والكليات في حال اكتشاف حالات إصابة بين الطلاب أو الكادر التعليمي أو الإدراي. وضمنت عدد من الجامعات السعودية الأدلة والإجراءات التي أعدتها لمتابعة سير العملية الدراسية في ظل استمرار جائحة كورونا، خطط الطوارئ وإجراءات إغلاق الكليات والمباني الجامعية، وذلك استنادا إلى الأمر السامي والقرار الوزاري المتعلقين بالموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والعودة لممارسة الأنشطة المكتبية وفق الضوابط الواردة في تعميم وزير الموارد البشرية والتنمية الجامعية رقم 149503 وتاريخ 3/‏10/‏1441. كيف استعدت الجامعات للدراسة الحضورية - تحديد التدخلات الاحترازية ووضع مؤشرات لإغلاق المباني والكليات - إنجـاز خطـة طـوارئ لمواجهـة الجائحة داخـل منشـآتها ومرافـقها بمـا فـي ذلـك إغـلاق أيـة منشـأة تظهـر فـيهـا إصابات - إجـراءات عاجلـة لأي حـالات قـد تظهـر فـي المرافـق التعلـيمـية وسـرعة التعامل معهـا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها - تحديـد الإجـراءات الواجـب متابعتهـا مـع منسـوبـي الجامعـات، وتحديـد وقـت وإجـراءات إعـلان الخطـة والتدريـب علـيهـا Advertisements - تحديـد آلـيات وإجـراءات مرنـة لسـرعة تأمـين أدوات التنظـيف والتعقـيم والوقاية بحسـب الحاجــة الفعلـية - إنجاز خطة توعـية وتثقـيف متكاملة للجامعات وللمجتمع - تحديـد المبانـي والمنشـآت التـي يمكـن اسـتخدامها للعـزل أو مستشـفـيات مؤقتـة فـي كل مدينـة أو قريـة - تطبيق الإجراءات الاحترازية الرسمية التي أقرتها وزارة الصحة والجهات المعنية - إلزام الطالب والمنسوبين بتحميل تطبيقات «تباعد» و«توكلنا» و«صحتي»



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