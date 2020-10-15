إطلاق أول زوارق اعتراضية سريعة مصنعة محليا

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، إن منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن توطين صناعة هذه المنظومات يأتي تأكيداً على عزم الهيئة المضي قدماً نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، إضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.
من جهته أكد قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هو تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، ومنها تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي، الهادف إلى رفع مستوى التصنيع للمعدات والأنظمة العسكرية بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
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