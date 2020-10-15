مصادرة 140 طنا من الحطب والفحم المخالف بجازان

صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان 140 طنا من الحطب والفحم المخالفة لأنظمة الدولة المانعة لعمليات الاحتطاب الجائر وإقامة مدافن لصناعة الفحم بعد إقرار نظام المراعي والغابات الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات إضافة لتمكن فرقهم الرقابية من مصادرة عدة مركبات لاستخدام المخالفين لها في القيام بأعمالهم وتحرير عدد من المخالفات بحقهم وإتلاف المدافن المخصصة لذلك.

جهود كبيرة

حصلت "دوت الخليج" على رد من فرع الوزارة بجازان على تقرير نشرته الصحيفة بعنوان "الاحتطاب ومحاجر الفحم يهددان بيئة جازان" الصادر في العدد 7270 والمنشور في 8 أكتوبر 2020، بأن الفرع ومن منطلق مسؤولياته الوطنية يقوم من خلال قسم المراعي والغابات بجهود كبيرة من أجل القضاء على الاحتطاب الجائر وعمليات نهل الرمال من الأودية عبر فرقه الرقابية التابعة له والتي تقوم بمباشرة البلاغات والقيام بعمليات مسح للمراعي والأودية ومصادرة الكميات والمركبات المستخدمة في نقلها إضافة إلى القبض على المخالفين وتحرير العقوبات النظامية بحقهم.

حراس الغابات

أوضح الفرع في بيانه أنه من منطلق حفظ المراعي والغابات فقد خصصت الوزارة حراسا ومراقبين للمراعي والغابات حيث يبلغ عددهم في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان 22 شخصا و22 مركبة، وأضاف البيان أن من أبرز مهام حراس المراعي والغابات منع الأشخاص من ممارسة الأعمال المخالفة لهذا النظام، مثل الاحتطاب الجائر والتفحيم ونهل التربة وقطع الأشجار وذلك لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إذ تأتي المبادرة ضمن مبادرات، المستهدفة لبرنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة لتعزيز التنمية المستدامة وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة 2030.

مصادرة الحطب

كشف البيان عن تمكن حراس الغابات بمنطقة جازان خلال العام 1441هـ من مصادرة 117 طنا من الحطب تمثل 11700 حزمة و23 طنا من الفحم المعد للبيع تمثل 920 كيسا، فيما تبلغ كميات الحطب الموجودة حاليا بمستودعات الفرع 228 مترا مكعبا، وتبلغ كميات الفحم المصادرة المخزنة 8 أطنان.

273 مخالفة

بلغت عدد المخالفات الصادرة بحق مخالفي نظام المراعي والغابات بمنطقة جازان للعام السابق 273 مخالفة، حيث تمكنت الفرق الرقابية التابعة للفرع من القبض على 95 مركبة بمخالفة الاحتطاب الجائر وتحرير 8 مخالفات بحق نهل الرمال من الأودية "البطحا" إضافة إلى 52 مخالفة بحق قاطعي الأشجار البرية، كما قامت الفرق الرقابية كذلك من إزالة وإتلاف 118 مدفنا مخصصا لصناعة الفحم.

استمرار الجهود

Advertisements

شدد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان على إنزال العقوبات بحق كل المخالفين محذرا في الوقت ذاته من المساس بالبيئة الطبيعية التي وفرت الدولة الحماية الكاملة لها بأي شكل من الأشكال مؤكدة استمرار جهودهم الرقابية من خلال الفرق المختصة في منع الاحتطاب الجائر ومخالفة الأنظمة البيئية والزراعية بالمنطقة.

المخالفات البيئية وكميات الحطب والفحم المصادرة بجازان عام 1441هـ

- 117 طنا من الحطب

- 23 طنا من الفحم

- ضبط 95 مركبة بمخالفة الاحتطاب الجائر

- تحرير 8 مخالفات بحق نهل الرمال من الأودية

- تحرير 52 مخالفة بحق قاطعي الأشجار البرية

. إزالة وإتلاف 118 مدفنا لصناعة الفحم.