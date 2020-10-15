دعوات بإلغاء تقييد شهادة الثانوية بمدة محددة للقبول الجامعي

طالب مجلس الشورى في جلسته 63، أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، وزارة التعليم بإلغاء شرط ينص على «ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على 5 سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية ».

وتضمن القرار أيضا مطالبة الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكامليا مع التعليم الاعتيادي، ودعوة التعليم كذلك إلى تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة.

كما طالب المجلس في قراره وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها، مطالبا في الوقت نفسه مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي.

الضريبة على المشاهير

طالب المجلس في قرار آخر، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك ووضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، مؤكدا على الهيئة العامة للزكاة والدخل بوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة. كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الهيئة مضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم.

بنية الطرق

طالب الشورى وزارة النقل بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقاً لتقارير التنافسية العالمي. وأكد أن تعمل وزارة النقل على إيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات، وعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية.

ودعا المجلس الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل. وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروع قطار الجسر البري بناء على الدراسة المعدة للمشروع.

كما شدد المجلس في قراره على الهيئة العامة للنقل بسرعة التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمور المتعلقة بتنظيم نشاط النقل لمركبات قطاع البريد وتطبيقات توصيل الأطعمة وغيرها من المنتجات.

كما أكد المجلس في قرار آخر أنه ينبغي على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خفض أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء.

كما دعا المجلس المؤسسة إلى سرعة التنسيق مع شركة سار لإتمام عملية الدمج وتحويل الأصول والممتلكات والموظفين إلى الشركة والتأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ملاحظات على الخطوط السعودية

طالب المجلس الخطوط الجوية السعودية بأهمية الإسراع في علاج كل الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها، وتطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات. وتطرق عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية دعم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ماليا بما يمكّنها من تجاوز القروض الراهنة والمستقبلية وأهمية دراسة إنشاء شركات فرعية تخدم المناطق الإقليمية في الشمال والجنوب والشرقية وذلك بطائرات متخصصة صغيرة الحجم.

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وطالبت إحدى عضوات المجلس خلال المناقشة بمعالجة مشكلة التأخير في إقلاع الطائرات، وكذلك رد ثمن التذاكر للضيف أو المستفيد، والرد على استفسارات المتصلين.

وكان الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون «سيليك». كما وافق على عدد من القرارات من أبرزها الموافقة على مشروع نظام التخصيص وكذلك القرار المتضمن قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، إضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها. وطالب المجلس في قراره المركز بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، داعيا المركز إلى التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.

أبرز ما جاء في جلسة الشورى

* تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية

* دراسة أسباب التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول

* المطالبة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي

* مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية

* مطالبة بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على 5 سنوات للقبول في الجامعات

* إيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات

* مطالبة الخطوط الحديدية بخفض أسعار نقل البضائع والركاب

* الموافقة على مشروع نظام التخصيص