17 دورة إلكترونية بجامعة خالد

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل، أن الدورات السحابة الإبداعية في طرق التدريس، وإدارة الأزمات وترتيب الأولويات في الأسرة، وإدارة الوقت، وإدارة الجودة الشاملة، والريادة والتسويق الإلكتروني، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى بعض الدورات التخصصية في الهندسة. ويمكن التسجيل في الدورات من خلال زيارة موقع العمادة.
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