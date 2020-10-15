اخبار السعوديه

17 دورة إلكترونية بجامعة خالد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن طرح 17 دورة تدريبية مجانية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442، في عدد من المجالات العلمية والمعرفية والمهارية المتنوعة.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل، أن الدورات السحابة الإبداعية في طرق التدريس، وإدارة الأزمات وترتيب الأولويات في الأسرة، وإدارة الوقت، وإدارة الجودة الشاملة، والريادة والتسويق الإلكتروني، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى بعض الدورات التخصصية في الهندسة. ويمكن التسجيل في الدورات من خلال زيارة موقع العمادة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 دورة إلكترونية بجامعة خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا