17 دورة إلكترونية بجامعة خالد

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن طرح 17 دورة تدريبية مجانية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442، في عدد من المجالات العلمية والمعرفية والمهارية المتنوعة.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل، أن الدورات السحابة الإبداعية في طرق التدريس، وإدارة الأزمات وترتيب الأولويات في الأسرة، وإدارة الوقت، وإدارة الجودة الشاملة، والريادة والتسويق الإلكتروني، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى بعض الدورات التخصصية في الهندسة. ويمكن التسجيل في الدورات من خلال زيارة موقع العمادة.