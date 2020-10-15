السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ جولات رقابية بمركز السهي



صامطة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة السهي، 40 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات عن رفع 177 طناً من النفايات، وإزالة 89 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

كما قامت البلدية بغسل وتعقيم وتطهير لـ 59 موقعاً بالمركز والقرى التابعة له، وتطهير وتعقيم 124 من الآليات والحاويات، باستخدام 5160 لتراً من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 107 أفراد من الطواقم البشرية.

// انتهى //

23:24ت م

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