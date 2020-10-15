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رئيس ديوان المظالم يستمع لطلبات واقتراحات المراجعين عن بعد

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2020-10-15

رئيس ديوان المظالم يستمع لطلبات واقتراحات المراجعين عن بعد

متابعات الخليج 365 - واس

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، بالمراجعين من خلال تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي اللقاء ضمن عدة لقاءات سابقة للاستماع إلى طلبات واستفسارات واقتراحات المراجعين خلال الدور الذي يسعى إليه ديوان المظالم في الاهتمام بتعزيز التواصل الفعال مع المستفيدين وفق أحدث المعايير التقنية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التواصل مع المستفيدين، في ظل ما يحظى به ديوان المظالم من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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يُذكر أن اللقاء تم من خلال الخدمة التي أُطلقت العام الماضي واستفاد منها أكثر من 200 مستفيد، حيث تميزت بتوفير الوقت والجهد لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في التواصل مع رئاسة الديوان، مما يسهم في سرعة إجراءات المتابعة ورفع كفاءة الخدمات القضائية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن عدة خدمات أطلقها الديوان تحقيقًا لأهداف خطته الإستراتيجية 2020 بهدف التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وإيصال الحقوق إلى أهلها بكل يسر وسهولة من خلال الخدمات الرقمية المتكاملة عبرمنصات ديوان المظالم الإلكترونية.


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