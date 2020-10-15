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النفط يرتفع 2% مع التزام أوبك بتخفيض الإنتاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار النفط، مساء أمس الأربعاء، مدعومة بالتزام أوبك وحلفائها باتفاق خفض المعروض في سبتمبر أيلول، ورغم المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود من جراء تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا، وذلك بحسب “رويترز”.
كان الخام تعزز في أوائل المعاملات بفض الأداء القوي لسوق الأسهم. وحتى مع تراجع الأسهم بفعل مخاوف الجائحة، حافظ النفط على صعوده، مستفيدًا من التوقعات بأن تحتوي أوبك تخمة المعروض.
وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك: “بين الدولار وإدارة معلومات الطاقة وتحذير وكالة الطاقة الدولية الذي قد يؤثر على سياسة أوبك في المستقبل، أصبحت الأجواء هنا إيجابية”.
وقال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت أكثر من المتوقع في أحدث أسبوع، بحسب تقرير صدر بعد إغلاق السوق اليوم. ويتوقع المحللون أن تؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة ذلك التراجع الخميس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 87 سنتًا بما يعادل 2.05 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 43.32 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا أو 2.09 بالمائة لتغلق عند 41.04 دولار للبرميل.
وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز: إن التزام المجموعة باتفاق خفض المعروض النفطي بلغ 102 بالمائة في سبتمبر أيلول.
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