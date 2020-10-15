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التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، المراجعين من خلال تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي اللقاء ضمن عدة لقاءات سابقة للاستماع إلى طلبات واستفسارات واقتراحات المراجعين خلال الدور الذي يسعى إليه ديوان المظالم في الاهتمام بتعزيز التواصل الفعال مع المستفيدين وفق أحدث المعايير التقنية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التواصل مع المستفيدين، في ظل ما يحظى به ديوان المظالم من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
يُذكر أن اللقاء تم عن بعد من خلال الخدمة التي أُطلقت العام الماضي واستفاد منها أكثر من 200 مستفيد، حيث تميزت بتوفير الوقت والجهد لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في التواصل مع رئاسة الديوان، مما يُسهم في سرعة إجراءات المتابعة ورفع كفاءة الخدمات القضائية.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 12:38 AM
طالب بتعزيز مستويات التواصل مع المستفيدين تنفيذًا لتعليمات القيادة"عن بعد".. رئيس "ديوان المظالم" يلتقي المراجعين ويستمع إلى طلباتهم
التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، المراجعين من خلال تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي اللقاء ضمن عدة لقاءات سابقة للاستماع إلى طلبات واستفسارات واقتراحات المراجعين خلال الدور الذي يسعى إليه ديوان المظالم في الاهتمام بتعزيز التواصل الفعال مع المستفيدين وفق أحدث المعايير التقنية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التواصل مع المستفيدين، في ظل ما يحظى به ديوان المظالم من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
يُذكر أن اللقاء تم عن بعد من خلال الخدمة التي أُطلقت العام الماضي واستفاد منها أكثر من 200 مستفيد، حيث تميزت بتوفير الوقت والجهد لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في التواصل مع رئاسة الديوان، مما يُسهم في سرعة إجراءات المتابعة ورفع كفاءة الخدمات القضائية.
، "عن بعد".. رئيس "ديوان المظالم" يلتقي المراجعين ويستمع إلى طلباتهم ،
المصدر : الخليج 365
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