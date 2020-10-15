، بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم ،

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أشار عامل المعرفة إلى أن وسائل التواصل أسهمت في خلق حالة من الهوس بجراحات التجميل "الترفيهي"، مؤكدًا أن الارتفاع غير المبرر في أسعار جراحات التجميل يحتاج لوقفة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، أشار "العرفج" إلى أن السعوديين "ينفقون 5 مليارات في السنة على جراحات التجميل. والسعودية صارت الأولى عربيًّا في هذه الجراحات. والمستفيدون: 60 % نساء، و40 % رجالاً".
مضيفًا بالقول: "جراحات التجميل جعلت كل النساء متشابهات. وهذه هي ضريبة التقليد. وأقترح عدم إجراء أي فتاة جراحة تجميل إلا بعد ترخيص من وزارة الصحة بعد التأكد من حاجتها".
كما أكد عامل المعرفة أن تغذية العقل وتنمية الفكر أمرٌ مهم في زمن الكفاءات، مستعرضًا رواية "اهتزت وربت" للروائية السعودية "لطيفة العنزي"، ورواية "تاوسرت" للروائية الشابة "سمية مؤذنة".
بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-15
أشار عامل المعرفة إلى أن وسائل التواصل أسهمت في خلق حالة من الهوس بجراحات التجميل "الترفيهي"، مؤكدًا أن الارتفاع غير المبرر في أسعار جراحات التجميل يحتاج لوقفة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، أشار "العرفج" إلى أن السعوديين "ينفقون 5 مليارات في السنة على جراحات التجميل. والسعودية صارت الأولى عربيًّا في هذه الجراحات. والمستفيدون: 60 % نساء، و40 % رجالاً".
مضيفًا بالقول: "جراحات التجميل جعلت كل النساء متشابهات. وهذه هي ضريبة التقليد. وأقترح عدم إجراء أي فتاة جراحة تجميل إلا بعد ترخيص من وزارة الصحة بعد التأكد من حاجتها".
كما أكد عامل المعرفة أن تغذية العقل وتنمية الفكر أمرٌ مهم في زمن الكفاءات، مستعرضًا رواية "اهتزت وربت" للروائية السعودية "لطيفة العنزي"، ورواية "تاوسرت" للروائية الشابة "سمية مؤذنة".
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
12:00 AM
قال إن النساء أصبحن متشابهات.. وهذه هي ضريبة التقليد
أشار عامل المعرفة إلى أن وسائل التواصل أسهمت في خلق حالة من الهوس بجراحات التجميل "الترفيهي"، مؤكدًا أن الارتفاع غير المبرر في أسعار جراحات التجميل يحتاج لوقفة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، أشار "العرفج" إلى أن السعوديين "ينفقون 5 مليارات في السنة على جراحات التجميل. والسعودية صارت الأولى عربيًّا في هذه الجراحات. والمستفيدون: 60 % نساء، و40 % رجالاً".
مضيفًا بالقول: "جراحات التجميل جعلت كل النساء متشابهات. وهذه هي ضريبة التقليد. وأقترح عدم إجراء أي فتاة جراحة تجميل إلا بعد ترخيص من وزارة الصحة بعد التأكد من حاجتها".
كما أكد عامل المعرفة أن تغذية العقل وتنمية الفكر أمرٌ مهم في زمن الكفاءات، مستعرضًا رواية "اهتزت وربت" للروائية السعودية "لطيفة العنزي"، ورواية "تاوسرت" للروائية الشابة "سمية مؤذنة".
، بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم ،
المصدر : الخليج 365
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