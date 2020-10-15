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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، قرارًا بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي مساعدًا للمدير العام للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية "بنات".
ورفعت منال اللهيبي شكرها لوزير التعليم ولنائبه على ثقتهما بتكليفها مساعدة للمدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية "بنات"، وقدمت شكرها كذلك لمدير عام تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي على دعمه الدائم لجميع قيادات الإدارة، مؤكدة أن هذه الثقة ستكون حافزًا لها لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للعمل على تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.
يُشار إلى أن "اللهيبي" تدرجت في سلك التعليم العام وتقلدت عددًا من المواقع القيادية كان آخرها مديرة لمكتب التعليم بوسط جدة بنات ثم مديرة لإدارة الإشراف التربوي بنات بتعليم جدة.
"اللهيبي" مساعدًا لمدير تعليم جدة للشؤون التعليمية "بنات"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، قرارًا بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي مساعدًا للمدير العام للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية "بنات".
ورفعت منال اللهيبي شكرها لوزير التعليم ولنائبه على ثقتهما بتكليفها مساعدة للمدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية "بنات"، وقدمت شكرها كذلك لمدير عام تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي على دعمه الدائم لجميع قيادات الإدارة، مؤكدة أن هذه الثقة ستكون حافزًا لها لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للعمل على تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.
يُشار إلى أن "اللهيبي" تدرجت في سلك التعليم العام وتقلدت عددًا من المواقع القيادية كان آخرها مديرة لمكتب التعليم بوسط جدة بنات ثم مديرة لإدارة الإشراف التربوي بنات بتعليم جدة.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
11:56 PM
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، قرارًا بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي مساعدًا للمدير العام للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية "بنات".
ورفعت منال اللهيبي شكرها لوزير التعليم ولنائبه على ثقتهما بتكليفها مساعدة للمدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية "بنات"، وقدمت شكرها كذلك لمدير عام تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي على دعمه الدائم لجميع قيادات الإدارة، مؤكدة أن هذه الثقة ستكون حافزًا لها لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للعمل على تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.
يُشار إلى أن "اللهيبي" تدرجت في سلك التعليم العام وتقلدت عددًا من المواقع القيادية كان آخرها مديرة لمكتب التعليم بوسط جدة بنات ثم مديرة لإدارة الإشراف التربوي بنات بتعليم جدة.
، "اللهيبي" مساعدًا لمدير تعليم جدة للشؤون التعليمية "بنات" ،
المصدر : الخليج 365
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