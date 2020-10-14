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جريمة مروعة.. نيران الحوثي تمزق جسد طفلة في تعز
بعد قصف منزل والدها
متابعات الخليج 365 - متابعة
أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأحياء السكنية في مدينة تعز بهدف الإضرار المتعمد بالمدنيين، وآخرها قصف منزل متابعات الخليج 365 عبدالملك محمد أحمد في حارة التوحيد بالجحملية.
ونتج عن قصف الحوثي إصابة الطفلة عائشة بشظايا متفرقة وخلفت أضرارًا مادية كبيرة بالمنزل.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي لليمن مارتن جريفيث بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز.
كما طالب الإربياني باتخاذ موقف واضح من استمرار هذه الاعتداءات التي تطال أهدافًا مدنية في جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.
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