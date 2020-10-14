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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.
الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة العين .. والرباعي يكتفي بمران لياقيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
10:30 PM
في افتتاح الدوري السبت المقبل
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.
، الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة العين .. والرباعي يكتفي بمران لياقي ،
المصدر : الخليج 365
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