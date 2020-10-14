، الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة العين .. والرباعي يكتفي بمران لياقي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الدوري السبت المقبل

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، أمام نظيره العين، السبت، لحساب الجولة الأولى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.



واكتفى اللاعبون ، سلمان الفرج ، وسالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان، بمران لياقي باستخدام الكرة والجري حول الملعب.

Advertisements