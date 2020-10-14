"الشورى" يوافق على مشروع نظام التخصيص

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام التخصيص، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية قدمها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، والتي انعقدت اليوم الأربعاء.
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