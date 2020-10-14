شكرا لمتابعة خبر عن شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت منصة أبشر شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا .

وقالت المنصة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها في تويتر : لابد من أن لايتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما من تاريخ الدخول للمملكة، وعند تنفيذ خدمة التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7أيام أو أقل وأن لايكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام ".

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وأضافت : من الشروط أيضا أن يكون صاحب التأشيرة الزائر متواجد داخل المملكة ولم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن تكون مدة التأمين الطبي تغطي فترة التمديد المطلوبة .

وأشارت المنصة إلى ضرورة سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة ، وسداد رسوم تمديد التأشيرة.