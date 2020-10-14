شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل" تعلن عن مكافأة مالية للمبلغين عن المخالفات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تُمنح مكافأة مالية للمبلّغين عن المخالفات الضريبية بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.

وأشارت الهيئة أنه يتم منح مكافأة مالية نسبتها 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أقصى 1.000.000ريال، وبحد أدنى 1.000ريال.

وأضافت أنه يتم استقبال البلاغات عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق القيمة المضافة.