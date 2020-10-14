شكرا لمتابعة خبر عن البيت الأبيض يشكر خادم الحرمين للمساعدة في الإفراج عن رهائن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه البيت الأبيض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بعد المساعدة في الإفراج عن رهائن أمريكيين لدى جماعة أنصار الله " الحوثية ".

وأضاف البيت الأبيض:" نشكر الملك سلمان وسلطان عمان للمساعدة في الإفراج عن رهائننا لدى الحوثيين ".

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل مبادرة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الإرهابية.

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