شكرا لمتابعة خبر عن البيت الأبيض يشكر خادم الحرمين للمساعدة في الإفراج عن رهائن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وجه البيت الأبيض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بعد المساعدة في الإفراج عن رهائن أمريكيين لدى جماعة أنصار الله " الحوثية ".
وأضاف البيت الأبيض:" نشكر الملك سلمان وسلطان عمان للمساعدة في الإفراج عن رهائننا لدى الحوثيين ".
وكانت " صدى " نشرت تفاصيل مبادرة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الإرهابية.
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