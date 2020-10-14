شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. توضيح من جامعة حفر الباطن بشأن مشروع الكلية الجامعية بالنعيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

كشفت جامعة حفر الباطن أسباب تعثر مشروع الكلية الجامعية بالنعيرية، وأخر الخطوات التي اتخذتها لاستكمال مبنى الكلية.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، لقناة الإخبارية، أن بعد إفلاس المقاول في 2018 سعت الجامعة لإيجاد الحل الأمثل لإنجازه، وذلك بمناقشة جميع الخيارات البديلة، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 90%،

وأكد المطيري أنه في القريب سيتم الإعلان على أنسب الحلول واستئناف العمل في المشروع لاستكمال، مبينا أن المبنى ما زال تحت مسؤولية المقاول.

وأضاف متحدث الجامعة أنه تم توفير حراسات أمنية له بعد عملية السرقة التي تعرض لها في وقت سابق.