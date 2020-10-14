بومبيو يدعو السعودية للتطبيع مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاربعاء، الحكومة السعودية إلى إعادة النظر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل واللحاق بدولتي الإمارات والبحرين.

وشكر بومبيو خلال اجتماع له مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في واشنطن السعودية على دوروها في نجاح اتفاقيات التطبيع التي ابرمتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، تحت الرعاية الأمريكية، معربا عن دعم واشنطن "برنامج قوي لبيع الاسلحة".

وقال وزير الخارجية الامريكي، إنه على السعودية تشجيع الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، بحسب ما نقلته "I24NEWS".

ولفت بومبيو إلى أن أمريكا شجعت المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير، مبينا "وهناك قلق بشأن مواطنين أميركيين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح في تصريحات سابقة أن المملكة العربية السعودية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل "في الوقت المناسب".