“الحج والعمرة” تعلن البدء في التسجيل للمرحلة الثانية لأداء العمرة والزيارة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء التسجيل في المرحلة الثانية من أداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بشكل تدريجي.
وتتضمن المرحلة السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في تاريخ 4 من الشهر الجاري بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
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