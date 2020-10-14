الأرصاد عن «طقس الخميس»: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة بهذه المناطق

سماء غائمة جزئيًّا..
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غد الخميس، سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.
ووفق التقرير، يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، ولم يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية.
أما البحر الأحمر، فيشهد رياح سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
ويشهد الخليج العربي رياح سطحية شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كمساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
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