تُقلل التكاليف للراغبين في بناء مساكنهم.. الوطنية للإسكان توقع اتفاقية التصميم الداخلي للاعتماد على كوادر الوطنية

وقعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية توفير العديد من التصاميم الداخلية للمستفيدين من منتج البناء الذاتي؛ حيث أبرمت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقيات مع عدد من شركات ودور التصميم الداخلي التي تقوم على كوادر وطنية شابة، بغرض إتاحة تصاميم داخلية جديدة ومبتكرة للوحدات السكنية، تمهيدًا لإتاحتها عبر منصة «سكني» الإلكترونية.

وستوفر منصة «سكني» وبالتعاون مع نخبة من المصممين الداخليين السعوديين تصاميم نموذجية راقية عالية الجودة تمتاز بأسعارها المناسبة وتوافقها مع النمط العصري، وذلك في إطار حرص سكني على تحسين وتسهيل رحلة التملك وتسهيل الإجراءات، وتوفير خيارات أكثر تنوّعًا، إلى جانب تقليص العمل بالطريقة التقليدية في البحث عن المكاتب الهندسية وانتظار إنهاء الإجراءات.

وتهدف هذه المبادرة إلى التكامل الفعّال والبنّاء مع جميع الأطراف في المجتمع بغرض تقديم حلول وخيارات مبتكرة ومميّزة لمستفيدي برنامج «سكني» وتلبية مختلف الأذواق في تصميم وتنفيذ الوحدات السكنية، كما تسهم في التقليل من التكاليف المالية على الراغبين في بناء مساكنهم حسب ذوقهم الخاص، إضافة إلى التواصل مع عدد من المعماريين المستقلين والمميّزين في السوق المحلية للإسهام في هذا المشروع الهادف لخدمة شرائح أكبر من المستفيدين والعمل على تطبيق التصاميم بكل تفاصيلها على أرض الواقع بكل يسر وسهولة عبر الشركات المحلية.

يُشار إلى أن برنامج «سكني» قد قام بتسلّيم أكثر من 120 الف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج هذا عام 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، ويأتي ذلك في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.