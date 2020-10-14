أكد ضرورة التصدي للميليشيات الحوثية..

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تدعم جهود المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وأوروبا قدمت مساعدات كبيرة للشعب اليمني. Advertisements وشدد، على أن الولايات المتحدة، تريد ضمان عدم امتلاك إيران للموارد اللازمة لمواصلة دعم الميليشيات الحوثية. اقرأ أيضًا: وزير الخارجية من واشنطن: النظام الإيراني يواصل تمويل الجهات المعادية للسعودية

تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي ركيزة الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: ندعم جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.