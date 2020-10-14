توضيح من «أبشر» بشأن المدة الموجبة لاحتساب غرامة التأخير بعد انتهاء الإقامة

ضرورة تجديد جواز السفر..
أوضحت منصة أبشر المدة المحددة، لاحتساب غرامة التأخير بعد انتهاء الاقامة، والتي يجب بعدها تجديد جواز السفر، لضمان تجديد الإقامة.
وذكرت المنصة عبر حسابها على تويتر، أنه يتم احتساب غرامة التأخير بعد مضي 3 أيام من انتهاء الاقامة، ويتطلب تجديد الجواز لتجديد الإقامة.
وجاء ذلك ردًا على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «لديّ عاملة وبجدد اقامتها لكن جوازها منتهي ويتطلب وقتًا لاستخراجه، فهل إذا سددت رسوم تجديد الإقامة دون ما أجدد من نظام أبشر لا أدفع غرامة تأخير؟».
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