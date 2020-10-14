تجنبًا للإلغاء.. تنبيه مهم من الجوازات السعودية للمسافرين على الرحلات الدولية

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، وذلك حتى لا يتعرض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.

وكتبت مديرية الجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر: تطبيقًا للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعمول بها دوليًّا؛ يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، والتي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس #كورونا المستجد (COVID-19).

وأشارت المديرية العامة للجوازات السعودية إلى أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

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يُشار إلى أن السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام جواز السفر فقط، ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، وقبل السفر يجب على المواطن التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر للدول الأخرى، وللاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.

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