مرتكزًا على الصور الفضائية.. «تقييم الحوادث باليمن» يفضح مزاعم استهداف المستشفيات

فند المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عددًا من ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية بشأن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

يأتي ذلك ردًا على ما ورد بتصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن بعنوان: (تسبب هجوم على مستشفيات في الحد من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للآلاف من الأشخاص النازحين في مأرب)، والصادر بتاريخ 10/02/2020؛ حيث تشير التقارير الأولية إلى تعرض (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي) بمديرية (مجزر) بمحافظة (مأرب)، لضربات يوم 07/02/2020 أثناء الاشتباكات، ويخدم المستشفيان (15,000) شخص الكثير منهم هم من النازحين، ويبعد المستشفيان (75) كيلومتر شمال غرب مدينة (مأرب).

أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن الفريق قام ببحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وإجراءات تنفيذ المهمة، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وما نشر في المصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق أن (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي) يقعان بمديرية (مجزر) بمحافظة (مأرب) على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة (مأرب) ومحافظة (صنعاء)، وهما ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، وبعد مراجعة المهام الجوية التي نفذت بتاريخ الادعاء في يوم الجمعة الموافق 07/02/2020.

وأوضح المنصور، أنه تأكد للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على (عربة مسلحة) في منطقة نائية بمديرية (مجزر) بمحافظة (مأرب) وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد الهدف العسكري مسافة (8.3) كم عن موقع (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي)، وبعد دراسة جداول حصر المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة لقوات التحالف في اليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك الآتي:

1 - بتاريخ 06/02/2020، وهو اليوم السابق للتاريخ الوارد في الادعاء، كانت أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف على هدف عسكري يقع بمديرية (مجزر) بمحافظة (مأرب) ويبعد مسافة (8.6) كيلومتر عن الموقع محل الادعاء.

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2 - بتاريخ 08/02/2020، وهو اليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء، كانت أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف على هدف عسكري يقع بمديرية (نهم) بمحافظة (صنعاء) ويبعد مسافة (16) كيلومترًا عن الموقع محل الادعاء.

وقال المنصور: بتحليل الصور الفضائية تبين للفريق المشترك عدم وجود أثار استهداف جوي على (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي).

وأضاف: بتحليل لمقاطع الفيديو والصور الواردة في المصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك بأن الأضرار التي وقعت في (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي) لا تدل أثارها على أنها ناتجة عن استهداف جوي.

وأشار إلى توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن الضربات التي وقعت على (مستشفى الجفرة) و(المستشفى الميداني السعودي) بتاريخ 07/ 02/2020 بمديرية (مجزر) بمحافظة (مأرب) كما ورد بالادعاء.

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