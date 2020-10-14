عثر بحوزتهما على 23 ألف ريال.. ضبط مقيميين يستوليان على أموال العمالة بالنصب في القصيم

بالعقدين الرابع والخامس من العمر..

أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، بمقيمين اثنين، مارسا أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال، وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. اقرأ أيضًا: شرطة القصيم: القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة

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