أمانة الطائف تدعو 400 مواطن لاستكمال بيانات منح الأراضي

دعا أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أكثر من 400 مواطن ومواطنة من الحاصلين على منح سامية لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa. وأهاب بكافة المواطنين والمواطنات المعلنة أسماؤهم إلى سرعة استكمال بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة، وطلب من الذين لم يسجلوا سجلاتهم المدنية، ولم يراجعوا الأمانة من قبل، سرعة مراجعة الأمانة (إدارة الأراضي والممتلكات – المنح)، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة الإلكترونية.



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