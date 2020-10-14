8 أشهر لشاطئ العلم الأزرق في الأحساء

حددت أمانة الأحساء، نحو 8 أشهر للانتهاء من أعمال مشروع شاطئ معياري، يحمل مسمى «العلم الأزرق» في شاطئ العقير السياحي في الأحساء، ضمن الخطط التطويرية للشاطئ بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة أنسنة المدن، الهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة، ويتضمن عددا من الأنشطة المختلفة بعناصر مستدامة تنطبق عليها المعايير. أبان وكيل أمانة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي، أن المشروع يقع في الجزء الشرقي من الشاطئ، ومساحته 65 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم الواحد، ويحتوي أنشطة ترفيهية ورياضية تخدم كافة فئات المجتمع ومنها: مناطق تشميس، وسباحة، ورياضة، وكرة الطائرة الشاطئية، والتأمل والاسترخاء، ومنطقة فعاليات، ومواقع للمقاهي ونقاط البيع والمطاعم العالمية.



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