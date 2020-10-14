السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورتين تدريبيتين عن بُعد لمنسوبي التعليم بالمنطقة



نجران 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس, دورتين تدريبيتين "عن بُعد"، الأولى بعنوان "الكفايات التخصصية للمرشد الطلابي"، والثانية "المنصات التعليمية. المفهوم والممارسات"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الجامعة وتستهدف منسوبي التعليم بالمنطقة.

وهدفت الدورة الأولى إلى إعداد المشاركين نظريًا وعمليًا لممارسة الأدوار الإرشادية بفاعلية وكفاءة من خلال تعريفهم بالإرشاد الطلابي وعلاقته بالأداء الوظيفي، وتدريبهم على مجموعة من الفنيات العملية التي يقوم بهـا المرشد النفسي، بهدف تحقيق الأهداف الإرشادية بالصورة المناسبة وبالطرق السليمة، وإكسابهم المعارف والمهارات، لمواكبة الاتجاهات المعاصرة بما يؤهلهم لممارسة العمل الإرشادي بمفهومه المعاصر في البيئة المدرسية، للإسهام في رفع قدراتهم المهنية والفنية والشخصية للوصول إلى الأهداف المنشودة.

فيما هدفت الدورة الثانية إلى إكساب المشاركين مهارات عملية في المفاهيم والممارسات الخاصة بالمنصات التعليمية، وماهيتها، وأنواعها، وطرق التعامل معها، وكيفية جذب انتباه المتلقي وربطه بالمنظومة التعليمية، وسُبل تحديد الأولويات وتقييم العملية التعليمية، وأمثلة وتطبيقات عملية.

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22:53ت م

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