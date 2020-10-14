

كوناكري 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 54 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغينية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 11.188 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 70 شخصاً.

// انتهى //

22:19ت م

0262



كوناكري 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة الغينية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 11.188 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 70 شخصاً.// انتهى //22:19ت م0262

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غينيا تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.