السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تبرم أول العقود الإلكترونية بمنصة " فرص"



عرعر 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أبرمت وكالة الاستثمارات والأراضي‬ بأمانة منطقة الحدود الشمالية‬ اليوم، أول العقود الإلكترونية من خلال منصة فرص‬ التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية‬ المهتمة بطرح الفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي على مستوى المملكة.

‫وأوضح أمين المنطقة المهندس شمام الشمري أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل سعي الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030‬ من خلال العديد من المحاور التي تهدف لرفع معدلات الشفافية وأتمتة الإجراءات البلدية التي توفرها منصة "فرص" وتعمل على إتاحة جميع الفرص الاستثمارية للمستثمرين على مستوى المملكة.

يذكر أنّ منصة "فرص"‬ تعد منصة للاستثمار البلدي حيث توفر للمستثمرين السهولة في الاطلاع على جميع الفرص الاستثمارية المطروحة عبر الأمانات والبلديات كافة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات دخول المنافسة بكل سهولة ويسر.

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22:02ت م

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