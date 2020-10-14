السعودية اليوم / أمين منطقة الرياض يتفقّد حدائق ومشاتل الأمانة بالعاصمة



الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

تفقَّد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، سير العمل في الإدارة العامة للحدائق، مطلعاً على جاهزيّة مشاتل الأمانة ودورها الرئيس في إمداد المدينة بالأشجار والشجيرات والأزهار, وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برامجها الوطنية.

وتابع سموّه عرضًا تفصيليًا حول نظام التحكم المركزي بالري، الذي يضمن وصول المياه إلى جميع الأشجار والأزهار في المدينة من خلال التحكم بمحطات الضخ وشبكات الري، مع مراعاة البرامج الوطنية لترشيد استهلاك المياه تعزيزًا للاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية في العاصمة.

وحثَّ سمو أمين منطقة الرياض مشرفي المشاتل والعاملين بها على أهميّة مضاعفة الجهود لمواكبة تطلعات السكّان من خلال زيادة أعداد الأشجار والأزهار المزروعة يوميًا تحقيقًا لاتجاه الأمانة نحو أنسنة المدينة، مبينًا ضرورة الاستمرار في اتباع الإرشادات المتصلة بالمحافظة على المقدرات الوطنية من الثروات الطبيعيّة.

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21:42ت م

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