السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء من محافظات المندق وقلوة والمخواة والمراكز التابعة لها، وعدد من المنتزهات.

سالت على إثرها عدداً من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.