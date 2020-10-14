السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يُدشّن المحاكمات المرئية عن بعد بإدارة سجن المحافظة



الأحساء 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بديوان المحافظة اليوم, المحاكمات المرئية عن بعد، بحضور معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف, ورئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ لؤي بن يوسف الراشد ورئيس المحكمة الجزائية المساعد بالمحافظة الشيخ مشاري بن منصور العتيبي ومدير مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان ، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة ذات العلاقة.

ثم شاهد سموه جلسة قضائية للمحكمة الجزائية بالمحافظة مع أحد السجناء بسجن محافظة الأحساء عبر الاتصال المرئي.

وأكد سمو محافظ الأحساء أنّ هذه المبادرة تسهم في تسريع النظر في قضايا السجناء وتقصير أمد التقاضي وما يترتب على ذلك من تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا، واختصار الجهد والوقت معاً، مع وجود الضمانات القضائية كافة للسجناء في أثناء المحاكمات المرئية عن بعد.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من وزارة العدل والمديرية العامة للسجون، ومبادرة المحاكمات المرئية عن بعد والتعاون المستمر بينهما وذلك تيسيراً على السجناء.

وفي نهاية التدشين تسلّم سموّه من قِبَل إدارة سجن محافظة الأحساء التقرير السنوي لعام ١٤٤١هـ الذي تضمن الجهود المقدمة للسجناء.

// انتهى //

21:23ت م

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