

أبوجا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 60 ألفاً و 655 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1116 شخصاً.

// انتهى //

21:08ت م

0251



أبوجا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجّلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 60 ألفاً و 655 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1116 شخصاً.// انتهى //21:08ت م0251

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.