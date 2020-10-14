السعودية اليوم / المغرب تسجل 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب 3387 إصابة و41 حالة وفاة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن عدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 160333، فيما بلغ عدد الوفيات 2726 حالةً، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 133959.

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21:00ت م

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الرباط 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب 3387 إصابة و41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن عدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 160333، فيما بلغ عدد الوفيات 2726 حالةً، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 133959.// انتهى //21:00ت م0248

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