السعودية اليوم / الجزائر تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 185 إصابة مؤكدة, وتسع حالات وفاة بفيروس

وأضاف المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد الفيروس جمال فورار اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 53584 حالةً, فيما بلغ عدد الوفيات 1827 حالةً, مشيراً إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 37603 حالات.

// انتهى //

20:56ت م

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الجزائر 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجلت الجزائر 185 إصابة مؤكدة, وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضاف المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد الفيروس جمال فورار اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 53584 حالةً, فيما بلغ عدد الوفيات 1827 حالةً, مشيراً إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 37603 حالات.// انتهى //20:56ت م0247

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