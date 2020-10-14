السعودية اليوم / بلدية حوطة بني تميم تدشن مركز خدمة الضيف وسيارة خدمة العملاء المتنقلة



حوطة بني تميم 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

دشن رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني مركز خدمة الضيف وسيارة خدمة العملاء المتنقلة، بحضور رئيس المجلس البلدي ونائبه ومديري الإدارات بالبلدية.

وتهدف البلدية لتقديم الخدمات كافة بكل يسر وسهوله للمواطن والمقيم من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الميسرة عبر منصة بلدي.

وجاءت فكرة إنشاء مركز خدمة الضيف تماشياً مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية في التسهيل على المواطن والمقيم وخدمتهم بشكل يضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس

وأوضح المهندس القحطاني أن مركز خدمة الضيف يتيح للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية لتذليل جميع العقبات وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة أعلى.

وأشار رئيس بلدية المحافظة إلى مبادرة البلدية في تدشين سيارة خدمة العملاء المتنقلة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات منطقة الرياض، وتقدم جميع الخدمات البلدية لفئات من المجتمع غالية علينا جميعاً وهي ( السجناء - ذوي الإعاقة - كبار السن - المرضى بالمستشفى) دون تكبدهم عناء الذهاب لمقر البلدية وذلك عن طريق سيارة مخصصة مزودة بأحدث التجهيزات المكتبية والتقنية يشرف عليها كوادر شابة متخصصة يقدمون جميع الخدمات البلدية في وقت قصير وجودة عالية.

وتسعد البلدية بتلقي الاقتراحات والاستفسارات عن طريق قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الحديثة والبلاغات عن طريق هاتف الطوارئ 940.

// انتهى //

20:34ت م

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حوطة بني تميم 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسدشن رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني مركز خدمة الضيف وسيارة خدمة العملاء المتنقلة، بحضور رئيس المجلس البلدي ونائبه ومديري الإدارات بالبلدية.وتهدف البلدية لتقديم الخدمات كافة بكل يسر وسهوله للمواطن والمقيم من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الميسرة عبر منصة بلدي.وجاءت فكرة إنشاء مركز خدمة الضيف تماشياً مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية في التسهيل على المواطن والمقيم وخدمتهم بشكل يضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا ، ويقدم المركز جميع الخدمات للمستفيدين من طباعة الرخص المهنية والشهادات الصحية ورخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى طلبات صيانة الطرق والإنارة وغيرها، وقد زُوِّد المركز بجهاز للتقييم الذاتي للخدمات المقدَّمة لهم حرصاً من البلدية على متابعة جودة الخدمات المقدمة وقياس رضى المستفيد.وأوضح المهندس القحطاني أن مركز خدمة الضيف يتيح للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية لتذليل جميع العقبات وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة أعلى.وأشار رئيس بلدية المحافظة إلى مبادرة البلدية في تدشين سيارة خدمة العملاء المتنقلة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات منطقة الرياض، وتقدم جميع الخدمات البلدية لفئات من المجتمع غالية علينا جميعاً وهي ( السجناء - ذوي الإعاقة - كبار السن - المرضى بالمستشفى) دون تكبدهم عناء الذهاب لمقر البلدية وذلك عن طريق سيارة مخصصة مزودة بأحدث التجهيزات المكتبية والتقنية يشرف عليها كوادر شابة متخصصة يقدمون جميع الخدمات البلدية في وقت قصير وجودة عالية.وتسعد البلدية بتلقي الاقتراحات والاستفسارات عن طريق قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الحديثة والبلاغات عن طريق هاتف الطوارئ 940.// انتهى //20:34ت م0240

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