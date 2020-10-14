السعودية اليوم / لبنان تسجل 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 26 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1377 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25164، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 499 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

// انتهى //

20:22ت م

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بيروت 26 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 57246 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25164، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 499 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.// انتهى //20:22ت م0238

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