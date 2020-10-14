ألمانيا تشدّد الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الحكومة الألمانية أنّ المستشارة أنجيلا ميركل اتفقت مع رؤساء الولايات على تشديد الإجراءات لمواجهة “الموجة الثانية” من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وسائل إعلامية ألمانية متطابقة عن الحكومة الألمانية قولها اليوم: إنّ اجتماعًا دعت إليه ميركل في مكتب المستشارة تمخض عن اتخاذ إجراءات جديدة من ناحية وتشديد إجراءات سارية المفعول من ناحية أخرى، لاسيما في المناطق التي دخلت مرحلة الخطر، منها مدن كبيرة مثل العاصمة برلين وميونيخ.

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وقالت المصادر الإعلامية: إنه جرى الاتفاق على إغلاق المطاعم والمقاهي في المناطق الخطيرة التي تسجل 50 إصابة يومية لكل 100 ألف مواطن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى الاتفاق على ارتداء الكمامات في المدن والبلدات المصنفة بأنها خطيرة وألا يقتصر ارتداؤها على المناطق المغلقة.

ويأتي الاتفاق على تشديد الإجراءات في وقت تسجّل فيه ألمانيا منذ أسبوعين آلاف الإصابات اليومية.

وأعلنت ألمانيا في وقت سابق اليوم، تسجيل 43 حالة وفاة بالإضافة إلى 5132 إصابة جديدة بالفيروس.



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